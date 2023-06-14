Генштаб: количество уничтоженных оккупантов превысило 217 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 217 330 человек, 3943 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 14.06.2023 ориентировочно составляли:
-
- личного состава - около 217 330 (+680) человек ликвидировано,
-
- танков - 3943 (+8),
-
- боевых бронированных машин - 7653 (+11),
-
- артиллерийских систем – 3783 (+17),
-
- РСЗВ – 603 (+2),
-
- средств ПВО - 364 (+1),
-
- самолетов – 314 (+0),
-
- вертолетов – 300 (+0),
-
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3324 (+15),
-
- крылатых ракет - 1196 (+13),
-
- кораблей/катеров - 18 (+0),
-
- автомобильной техники и автоцистерн – 6482 (+9),
-
- специальной техники - 516 (+5).
-
Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских оккупантов.