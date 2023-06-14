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Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 668177 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Цитата

"Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками було знищено 2 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 8 районів зосередження ворожого особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та станцію радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додали, що сьогодні вночі російські окупанти атакували територію України крилатими ракетами та іранськими ударними БпЛА типу “Shahed”. Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Крім того, протягом минулої доби російські загарбники завдали ракетно-авіаційного удару, задіявши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 4 іранських ударних БпЛА “Shahed” по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Українські захисники знищили 11 крилатих ракет та один ударний дрон.

Також, ворог завдав 39 авіаційних ударів та здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Нагадаємо

Силами ППО над Одещиною було збито 2 ракети "Калібр".

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