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Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Киев • УНН

 • 668177 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб

Цитата

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Также нашими защитниками было уничтожено 2 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня “Орлан-10”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавили, что сегодня ночью российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами и иранскими ударными БпЛА типа “Shahed”. Информация о последствиях этой атаки пока уточняется.

Кроме того, за прошедшие сутки российские захватчики нанесли ракетно-авиационный удар, задействовав 16 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и 4 иранских ударных БПЛА “Shahed” по объектам критической инфраструктуры на Харьковщине и жилым домам в Кривом Роге. Украинские защитники уничтожили 11 крылатых ракет и один ударный дрон.

Также, враг нанес 39 авиационных ударов и совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Напомним

Силами ПВО над Одесской областью было сбито 2 ракеты "Калибр".

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