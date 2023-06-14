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ОК "Південь": Сили ППО над Одещиною збили 2 ракети "Калібр"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Силами ППО над Одещиною було збито 2 ракети "Калібр". Про це повідомляє ОК "Південь", пише УНН.

ОК "Південь": Сили ППО над Одещиною збили 2 ракети "Калібр"

Цитата

"По Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря.

Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збито.

Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 2 ракетоносії, загальний залп "Калібрів" складав 16 ракет. Про це повідомляв спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.

Пізніше він додав, що до корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій - підводний. Тож, сумарний залп "Калібрів" було збільшено до 20.

Українські Національні Новини

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