ОК "Південь": Сили ППО над Одещиною збили 2 ракети "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Силами ППО над Одещиною було збито 2 ракети "Калібр". Про це повідомляє ОК "Південь", пише УНН.
Цитата
"По Одесі ворог спрямував ракетний удар "Калібрами" з акваторії Чорного моря.
Працювали сили протиповітряної оборони. Попередньо, 2 ракети збито.
Внаслідок атаки зафіксовано займання в районі одного з бізнесцентрів та влучання у складське приміщення торговельної мережі. Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходились 2 ракетоносії, загальний залп "Калібрів" складав 16 ракет. Про це повідомляв спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Пізніше він додав, що до корабельного угруповання на бойовому чергуванні в Чорному морі доєднався ще один ракетоносій - підводний. Тож, сумарний залп "Калібрів" було збільшено до 20.