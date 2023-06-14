ОК "Юг": Силы ПВО над Одесской областью сбили 2 ракеты "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Силами ПВО над Одесской областью было сбито 2 ракеты "Калибр". Об этом сообщает ОК "Юг", пишет УНН.
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"По Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" из акватории Черного моря.
Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты.
В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Дополнение
В Черном море на боевом дежурстве находились 2 ракетоносителя, общий залп "Калибров" составлял 16 ракет. Об этом сообщал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.
Позже он добавил, что к корабельной группировке на боевом дежурстве в Черном море присоединился еще один ракетоноситель - подводный. Таким образом, суммарный залп "Калибров" был увеличен до 20.