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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ОК "Юг": Силы ПВО над Одесской областью сбили 2 ракеты "Калибр"

Киев • УНН

 • 1083104 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Силами ПВО над Одесской областью было сбито 2 ракеты "Калибр". Об этом сообщает ОК "Юг", пишет УНН.

ОК "Юг": Силы ПВО над Одесской областью сбили 2 ракеты "Калибр"

Цитата

"По Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" из акватории Черного моря.

Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты.

В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Черном море на боевом дежурстве находились 2 ракетоносителя, общий залп "Калибров" составлял 16 ракет. Об этом сообщал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Позже он добавил, что к корабельной группировке на боевом дежурстве в Черном море присоединился еще один ракетоноситель - подводный. Таким образом, суммарный залп "Калибров" был увеличен до 20.

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