ОК "Юг": Силы ПВО над Одесской областью сбили 2 ракеты "Калибр"

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"По Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" из акватории Черного моря.

Работали силы противовоздушной обороны. Предварительно, 2 ракеты сбиты.

В результате атаки зафиксировано возгорание в районе одного из бизнес-центров и попадание в складское помещение торговой сети. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Черном море на боевом дежурстве находились 2 ракетоносителя, общий залп "Калибров" составлял 16 ракет. Об этом сообщал спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров.

Позже он добавил, что к корабельной группировке на боевом дежурстве в Черном море присоединился еще один ракетоноситель - подводный. Таким образом, суммарный залп "Калибров" был увеличен до 20.