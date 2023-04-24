Генштаб: через нестачу медперсоналу росіяни змушують медпрацівників Бердянська з паспортом рф ставати на військовий облік
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. росіянам критично не вистачає медичного персоналу на полі бою, тому окупанти почали змушувати місцевих медичних працівників Бердянська, які отримали паспорти громадян рф, до постановки на військовий облік, про це повідомляють у Генштабі, передає УНН.
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"Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали паспорти громадян російської федерації, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога", зазначили у Генштабі ЗСУ.
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Також у Генеральному штабі ЗСУ додали, що у випадку відмови медичних працівників ставати на військовий облік російських окупантів їм погрожують втратою робочих місць.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях Донецької області більшість лікарень обслуговують лише російських загарбників.