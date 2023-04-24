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Генштаб: из-за нехватки медперсонала россияне заставляют медработников Бердянска с паспортом рф становиться на воинский учет

Киев • УНН

 • 347981 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. россиянам критически не хватает медицинского персонала на поле боя, поэтому оккупанты начали заставлять местных медицинских работников Бердянска, которые получили паспорта граждан рф, к постановке на воинский учет, об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан российской федерации, начали заставлять к постановке на воинский учет врага", - отметили в Генштабе ВСУ.

Дополнение

Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что в случае отказа медицинских работников становиться на воинский учет российских оккупантов им угрожают потерей рабочих мест.

Напомним

На временно оккупированных территориях Донецкой области большинство больниц обслуживают только российских захватчиков.

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