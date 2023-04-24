Генштаб: из-за нехватки медперсонала россияне заставляют медработников Бердянска с паспортом рф становиться на воинский учет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. россиянам критически не хватает медицинского персонала на поле боя, поэтому оккупанты начали заставлять местных медицинских работников Бердянска, которые получили паспорта граждан рф, к постановке на воинский учет, об этом сообщают в Генштабе, передает УНН.
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"Оккупантам катастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя. С целью пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, которые получили паспорта граждан российской федерации, начали заставлять к постановке на воинский учет врага", - отметили в Генштабе ВСУ.
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Также в Генеральном штабе ВСУ добавили, что в случае отказа медицинских работников становиться на воинский учет российских оккупантов им угрожают потерей рабочих мест.
Напомним
На временно оккупированных территориях Донецкой области большинство больниц обслуживают только российских захватчиков.