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Генштаб: авіація ЗСУ за добу завдала 12 ударів по окупантах та 1 по ЗРК

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу окупантів та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Генштаб: авіація ЗСУ за добу завдала 12 ударів по окупантах та 1 по ЗРК

Цитата

"Авіація сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 11 районів зосередження живої сили, 1 зенітно-ракетний комплекс та 3 станції радіоелектронної боротьби противника", - йдеться в повідомленні.

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Доповнення

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що втрати України під час повномасштабного вторгнення неспівмірно менші у порівнянні з російськими. Зокрема, за минулий тиждень на ділянці "Хортиця" окупанти втратили майже в 9 разів більше бійців загиблими, ніж бійці ЗСУ.

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