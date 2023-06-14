Генштаб: авиация ВСУ за сутки нанесла 12 ударов по оккупантам и 1 по ЗРК
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и 1 - по зенитно-ракетному комплексу противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
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"Авиация сил обороны за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 11 районов сосредоточения живой силы, 1 зенитно-ракетный комплекс и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.
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Дополнение
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что потери Украины во время полномасштабного вторжения несоизмеримо меньше по сравнению с российскими. В частности, за прошедшую неделю на участке "Хортица" оккупанты потеряли почти в 9 раз больше бойцов погибшими, чем бойцы ВСУ.