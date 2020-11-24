Генсек УАФ про матч Україна - Швейцарія: “втручання місцевих органів команди-господаря - це скринька Пандори”

Посилаючись на протокол УЄФА, який чітко виконують усі 55 національних асоціацій, Запісоцький сказав, що якщо у команди є 13 здорових гравців з негативними тестами, включаючи одного воротаря — то команда має право виходити на поле і грати.

“А у нас було близько 20 з достатньою кількістю голкіперів.

Ситуація загрозлива в тому плані, що втручання місцевих органів команди-господаря матчу — це своєрідна скринька Пандори, якою можна при якомусь неправильному підході або намірі маніпулювати. Впливу на державні органи охорони здоров’я УЄФА не має, вони можуть ухвалювати рішення всупереч медпротоколу організації”, - заявив Генсек УАФ.

Запісоцький також поінформував, що українська делегація зустрічалася з санітарним лікарем Люцерна. Зустріч тривала хвилин 30-40, це було в день матчу, коли стало відомо, що за його рішенням наша збірна відправлена ​​на карантин.

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“Ми просили його, з огляду на теоретичну можливість, зіграти на наступний день, щоб команда або навіть вся делегація повторно здала тести. Якщо будуть прийнятні результати — він скасує рішення про карантин. Оскільки ми на той момент повністю відповідали медичному протоколу УЄФА, мали можливість на наступний день, 18 листопада, зіграти запланований матч.

Швейцарський лікар категорично відмовився, мотивуючи це тим, що минуло занадто мало часу з моменту виявлення останніх позитивних гравців. Тому, нібито, він не може контролювати поширення вірусу, це створює певну загрозу для кантону Люцерн”, - розповів Генсек УАФ.

Запісоцький каже, що українські футболісти готові були здавати тести хоч кожен день.

“Це не було непереборною перешкодою. Лабораторії були доступні, можна було все це зробити в належні терміни. Результат цього матчу не має ніякого негайного впливу на становище команд, коефіцієнти, що зробило б неможливим його проведення в більш пізній термін, наприклад, в міжнародне вікно навесні або восени перед фіналом Ліги націй. Регламент дає дві можливості. Якщо буде встановлена ​​винна сторона — її чекає технічна поразка. Якщо провину жодної зі сторін не вдасться встановити і довести — долю матчу вирішать жеребкуванням”, - сказав Запісоцький.

Нагадаємо, за словами головного тренера національної збірної Андрія Шевченка, перегравання матчу Швейцарія — Україна — найкращий варіант з точки зору fair-play.