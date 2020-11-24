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Генсек УАФ о матче Украина - Швейцария: "вмешательство местных органов команды-хозяина - это ящик Пандоры"

Генсек УАФ о матче Украина - Швейцария: "вмешательство местных органов команды-хозяина - это ящик Пандоры"

Киев  •  УНН

 • 13487 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал ситуацию с отменой матча Лиги наций Швейцария – Украина из-за положительных тестов на коронавирус в составе украинской делегации. Об этом Записоцкий заявил в эфире телеканала "Футбол", передает УНН.

Ссылаясь на протокол УЕФА, который четко выполняют все 55 национальных ассоциаций, Записоцкий сказал, что если у команды есть 13 здоровых игроков с негативными тестами, включая одного вратаря - это команда имеет право выходить на поле и играть.

"А у нас было около 20 с достаточным количеством голкиперов.

Ситуация угрожающая в том плане, что вмешательство местных органов команды-хозяина матча – это своеобразный ящик Пандоры, которым можно при каком-то неправильном подходе или умысле манипулировать. Влияния на государственные органы здравоохранения УЕФА не имеет, они могут принимать решения вопреки медпротоколу организации", - заявил Генсек УАФ.

Записоцкий также проинформировал, что украинская делегация встречалась с санитарным врачом Люцерна. Встреча длилась минут 30-40, это было в день матча, когда стало известно, что по его решению наша сборная отправлена на карантин.

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"Мы просили его, учитывая теоретическую возможность, сыграть на следующий день, чтобы команда или даже вся делегация повторно сдала тесты. Если будут приемлемые результаты – он отменит решение о карантине. Поскольку мы на тот момент полностью отвечали медицинскому протоколу УЕФА, имели возможность на следующий день, 18 ноября, сыграть запланированный матч.

Швейцарский врач категорически отказался, мотивируя это тем, что прошло слишком мало времени с момента выявления последних положительных игроков. Поэтому, якобы, он не может контролировать распространение вируса, это создает некоторую угрозу для кантона Люцерн", - рассказал Генсек УАФ.

Записоцкий говорит, что украинские футболисты готовы были сдавать тесты хоть каждый день.

"Это не было непреодолимым препятствием. Лаборатории были доступны, можно было все это сделать в надлежащие сроки.
Результат этого матча не имеет никакого немедленного влияния на положение команд, коэффициенты, что сделало бы невозможным его проведение в более поздний срок, например, в международное окно весной или осенью перед финалом Лиги наций. Регламент дает две возможности. Если будет установлена виновная сторона – ее ждет техническое поражение. Если вину ни одной из сторон не удастся установить и доказать – судьбу матча решат жеребьевкой", – сказал Записоцкий.

Напомним, по словам главного тренера национальной сборной Андрея Шевченко, переигровка матча Швейцария - Украина - лучший вариант с точки зрения fair-play.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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