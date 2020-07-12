Генсек ООН заявив, що ухвалення резолюції щодо Сирії забезпечить допомогою 2,8 млн сирійців

“Продовження (транскордонної допомоги) сприяє забезпеченню стабільною гуманітарної допомоги для 2,8 млн нужденних на північному сході (Сирії) до липня наступного року”, — йдеться в заяві.

Генсек також закликав сторони конфлікту забезпечити гуманітарний доступ до всіх нужденних жителів Сирії відповідно до норм міжнародного права.

Засідання Радбезу ООН, що відбулось в суботу, стало вже п’ятою спробою голосування за тиждень. Учасники РБ ООН намагались продовжити дію транскордонних гуманітарних операцій. Раніше автори резолюції пропонували продовжити поставки через два КПП на кордоні з Туреччиною, однак цей варіант двічі був заветований Росією і Китаєм. У підсумку в документі був залишений тільки один пункт — “Баб-ель-Хава”.

Раніше радбез ООН досягнув компромісу щодо поставок гуманітарної допомоги Сирії. Авторам резолюції виступили Німеччина та Бельгія.