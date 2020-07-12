Генсек ООН заявил, что принятие резолюции по Сирии обеспечит помощью 2,8 млн сирийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Принятие Советом Безопасности ООН резолюции о продлении на год трансграничного механизма помощи Сирии позволит обеспечить гуманитарные поставки для 2,8 млн нуждающихся сирийцев, считает генеральный секретарь международной организации Антониу Гутерриш. Соответствующее заявление пресс-службы генсека опубликовано в субботу на сайте ООН, передает УНН.
“Продолжение (трансграничной помощи) способствует обеспечению стабильной гуманитарной помощи для 2,8 млн нуждающихся на северо-востоке (Сирии) до июля следующего года”, — говорится в заявлении.
Генсек также призвал стороны конфликта обеспечить гуманитарный доступ ко всем нуждающимся жителей Сирии в соответствии с нормами международного права.
Заседание Совбеза ООН, которое состоялось в субботу, стало уже пятой попыткой голосования за неделю. Участники СБ ООН пытались продлить действие трансграничных гуманитарных операций. Ранее авторы резолюции предлагали продолжить поставки через два КПП на границе с Турцией, однако этот вариант дважды был ветирован Россией и Китаем. В итоге в документе был оставлен только один пункт — “Баб-эль-Хава”.
Ранее совбеза ООН достиг компромисса по поставкам гуманитарной помощи Сирии. Авторам резолюции выступили Германия и Бельгия.