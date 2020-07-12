Радбез ООН досяг компромісу щодо поставок гумдопомоги у Сирію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Рада Безпеки (РБ) ООН в суботу, 11 липня, змогла узгодити умови продовження повноважень Місії ООН щодо транскордонної гуманітарної допомоги Сирії. Колони з гуманітарними вантажами зможуть прибути в близькосхідну країну через єдиний прикордонний пункт з боку Туреччини, а мандат місії буде продовжений на 12 місяців, повідомляє УНН із посиланнямна DW.
Цей варіант резолюції отримав підтримку 12 учасників засідання Радбезу. Проти не проголосував ніхто, але три держави — Росія, Китай і Домініканська Республіка — утрималися.
Проект резолюції розробили Німеччина і Бельгія. Глава МЗС ФРН Хайко Мас назвав результати голосування “хорошою новиною для мільйонів сирійців”. Німеччина в 2020 році буде одним з найбільших країн-донорів для Сирії, запевнив міністр.
Німецько-бельгійський документ пропонував зберегти два пункти пропуску на турецько-сирійському кордоні і продовжити механізм дії місії на один рік. Однак Росія і Китай 7 липня наклали вето на документ.
Росія внесла власний проект резолюції. Серед іншого, він пропонував продовження поставок гуманітарної допомоги на півроку. Цей варіант на голосуванні 9 липня підтримали тільки 4 з 15 членів Радбезу — Росія, Китай, В’єтнам і Південно-Африканська Республіка, а 7 держав виступили проти.
Сирія з 2011 року охоплена військовим конфліктом між режимом президента Башара Асада і різними угрупованнями його супротивників, а також терористичними формуваннями. В результаті військових дій загинули сотні тисяч людей, а мільйони сирійців були змушені покинути країну.