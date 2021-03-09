Генсек ООН заявив, що положення жінок за час пандемії погіршилось

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Гутерріш вказав, що жіночі організації відіграли важливу роль у сприянні зусиллям по боротьбі з пандемією і поширенні інформації про інфекції, особливо на місцевому рівні, а жінки в складі миротворчих контингентів ООН сприяли вибудовування діалогу з місцевими громадами в умовах пандемії. "70% медиків, що працюють з інфікованими коронавірусом - жінки, причому багато хто з дискримінованих за расовою або іншими ознаками груп, що знаходяться на нижніх щаблях економічної ієрархії", - зауважив Гутерріш.

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Однак, зазначив генеральний секретар ООН, пандемія "посилила гендерну нерівність, багатьох жінок підштовхнула до злиднів, позбавили їх роботи і доступу до медицини та освіти". "Хоча жінки відіграють важливу роль в боротьбі з пандемією, ми бачимо регрес у ситуації із забезпеченням їх прав, - продовжив він. - Це завдає шкоди не тільки самим жінкам, хоча їм перш за все, але і всій нашій роботи в ім'я миру і процвітання. Нам необхідно повернути цю ситуацію назад".

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Гутерріш також підкреслив, що жінки повинні мати право голосу у вирішенні питань, які стосуються безпосередньо їх, але поки забезпечити їх рівну з чоловіками участь у громадському та політичному житті не вдається. "Тільки в 22 країнах жінки очолюють країну або уряд, тільки 21% міністерських портфелів належать жінкам, і тільки 25% місць вони займають в законодавчих органах", - сказав він.