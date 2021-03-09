Генсек ООН заявил, что положение женщин за время пандемии ухудшилось

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Гутерриш указал, что женские организации сыграли важную роль в содействии усилиям по борьбе с пандемией и распространении информации об инфекциях, особенно на местном уровне, а женщины в составе миротворческих контингентов ООН способствовали выстраиванию диалога с местными общинами в условиях пандемии. “70% медиков, работающих с инфицированными коронавирусом — женщины, причем многие из дискриминируемых по расовому или другим признакам групп, находящихся на нижних ступенях экономической иерархии”, — отметил Гутерриш.

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Однако, как отметил генеральный секретарь ООН, пандемия “усилила гендерное неравенство, многих женщин подтолкнула к нищете, лишила их работы и доступа к медицине и образования”. “Хотя женщины играют важную роль в борьбе с пандемией, мы видим регресс в ситуации с обеспечением их прав, — продолжил он. — Это наносит ущерб не только самим женщинам, хотя им прежде всего, но и всей нашей работы во имя мира и процветания. Нам необходимо вернуть эту ситуацию назад”.

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Гутерриш также подчеркнул, что женщины должны иметь право голоса в решении вопросов, касающихся непосредственно их, но пока обеспечить их равную с мужчинами в общественной и политической жизни не удается. “Только в 22 странах женщины возглавляют страну или правительство, только 21% министерских портфелей принадлежат женщинам, и только 25% мест они занимают в законодательных органах”, — сказал он.