Генсек ООН заявил, что положение женщин за время пандемии ухудшилось
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Женщины за прошлый год оказались на передней линии борьбы с пандемией, однако их положение во многих странах мира ухудшилось. Об этом 8 марта заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии в штаб-квартире всемирной организации в честь Международного женского дня, передает УНН.
Цитата
Гутерриш указал, что женские организации сыграли важную роль в содействии усилиям по борьбе с пандемией и распространении информации об инфекциях, особенно на местном уровне, а женщины в составе миротворческих контингентов ООН способствовали выстраиванию диалога с местными общинами в условиях пандемии. “70% медиков, работающих с инфицированными коронавирусом — женщины, причем многие из дискриминируемых по расовому или другим признакам групп, находящихся на нижних ступенях экономической иерархии”, — отметил Гутерриш.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти Беларуси прицельно преследует женские организации в стране — Amnesty International
Однако, как отметил генеральный секретарь ООН, пандемия “усилила гендерное неравенство, многих женщин подтолкнула к нищете, лишила их работы и доступа к медицине и образования”. “Хотя женщины играют важную роль в борьбе с пандемией, мы видим регресс в ситуации с обеспечением их прав, — продолжил он. — Это наносит ущерб не только самим женщинам, хотя им прежде всего, но и всей нашей работы во имя мира и процветания. Нам необходимо вернуть эту ситуацию назад”.
Детали
Гутерриш также подчеркнул, что женщины должны иметь право голоса в решении вопросов, касающихся непосредственно их, но пока обеспечить их равную с мужчинами в общественной и политической жизни не удается. “Только в 22 странах женщины возглавляют страну или правительство, только 21% министерских портфелей принадлежат женщинам, и только 25% мест они занимают в законодательных органах”, — сказал он.