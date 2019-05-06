Генсек ООН закликав до стриманості в ситуації навколо Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш стурбований ситуацією, що складається навколо сектора Газа і закликає всі залучені сторони до стриманості. Про це йдеться в заяві, поширеній у неділю офіційним представником генсека Стефаном Дюжарріком, інформує УНН.
У ньому наголошується, що Гутерріш “з глибоким занепокоєнням стежить” за останніми подіями в Газі, що загрожують “ризиком чергової небезпечної ескалації” в регіоні. “Він (генсек) найрішучішим чином засуджує запуски ракет з Гази по Ізраїлю, особливо ті, які були націлені на цивільні об’єкти”, — наголошується в повідомленні.
У ньому також говориться, що Гутерріш “закликає всі сторони проявити максимальну стриманість” і домогтися “негайної деескалації” ситуації. Дюжаррік також нагадав, що спецкоординатор ООН з близькосхідного мирного процесу Ніколай Младенов продовжує тісно працювати з усіма зацікавленими сторонами з тим, щоб домогтися врегулювання ситуації.
Як повідомляв УНН, у конфлікті Ізраїля та Гази загинуло вже 24 палестинці та 4 ізраїльтянина.