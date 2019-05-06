Генсек ООН призвал к сдержанности в ситуации вокруг Газы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш озабочен складывающейся ситуацией вокруг сектора Газа и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье официальным представителем генсека Стефаном Дюжарриком, информирует УНН.
В нем отмечается, что Гутерриш “с глубокой озабоченностью следит” за последними событиями в Газе, грозящими “риском очередной опасной эскалации” в регионе. “Он (генсек) самым решительным образом осуждает пуски ракет из Газы по Израилю, в особенности те, которые были нацелены на гражданские объекты”, — отмечается в сообщении.
В нем также говорится, что Гутерриш “призывает все стороны проявить максимальную сдержанность” и добиться “немедленной деэскалации” ситуации. Дюжаррик также напомнил, что спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов продолжает тесно работать со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы добиться урегулирования ситуации.
Как сообщал УНН, в конфликте Израиля и Газы погибло уже 24 палестинца и 4 израильтянина.