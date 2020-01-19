Генсек ООН закликав до рішучих дій для запобігання громадянської війни в Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав міжнародне співтовариство діяти рішуче, щоб запобігти повномасштабну громадянську війну в Лівії з руйнівними наслідками для всього регіону. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Ми зіткнулися з ризиком ескалації у всьому регіоні. Для Лівії немає військового рішення. Зараз настав час негайних і рішучих дій для запобігання повномасштабній громадянської війни. Це може привести до гуманітарної кошмару і поставити країну під загрозу поділу", - сказав Антоніу Гутерріш.
Він нагадав, що за час конфлікту в районі Тріполі загинули і постраждали тисячі людей, понад 170 тисяч були змушені покинути свої будинки.
Він також додав, що кричущі порушення введеного РБ ООН збройового ембарго повинні припинитися.
"Генсек також висловився за початок лівійськими сторонами діалогу щодо політичних, економічних та військових аспектів врегулювання в країні. Гутерріш наголосив, що ООН буде підтримувати ці зусилля", - повідомили в ЗМІ.
Нагадаємо, спецпредставник ООН закликав припинити іноземну інтервенцію в Лівії.
Громадянська війна в Лівії почалася після повалення режиму Муаммара Каддафі в 2011 році.