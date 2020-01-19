Генсек ООН призвал к решительным действиям для предотвращения гражданской войны в Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество действовать решительно, чтобы предотвратить полномасштабную гражданскую войну в Ливии с разрушительными последствиями для всего региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы столкнулись с риском эскалации во всем регионе. Для Ливии нет военного решения. Сейчас настало время незамедлительных и решительных действий для предотвращения полномасштабной гражданской войны. Это может привести к гуманитарному кошмару и поставить страну под угрозу разделения", - сказал Антониу Гутерриш.
Он напомнил, что за время конфликта в районе Триполи погибли и пострадали тысячи человек, более 170 тысяч были вынуждены покинуть свои дома.
Он также добавил, что вопиющие нарушения введенного СБ ООН оружейного эмбарго должны прекратиться.
"Генсек также высказался за начало ливийскими сторонами диалога по политическим, экономическим и военным аспектам урегулирования в стране. Гутерриш подчеркнул, что ООН будет поддерживать эти усилия", - сообщили в СМИ.
Напомним, спецпредставитель ООН призвал прекратить иностранную интервенцию в Ливии.
Гражданская война в Ливии началась после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году.