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Генсек ООН виявив невдоволення бо був змушений брати участь у нагородженні українських захисників під час візиту у березні - WP

Київ • УНН

 • 1341755 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш залишився незадоволеним тим, що був змушений брати участь у церемонії нагородження захисниць України під час візиту до Києва 8 березня. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на витік секретних документів США, передає УНН.

Деталі

WP інформує, що США прослуховували розмови Гутерреша з іншими офіційними особами ООН.

В одному з документів вказано, що після зустрічі Гутерреша із Зеленським 8 березня та їхньої спільної пресконференції, генсек ООН поскаржився своєму прессекретарю Стефану Дюжарріку, що ”сильно розчарований” несподіваною церемонією нагородження на честь Міжнародного дня боротьби за права жінок, на якій був присутній.

Зазначається, що захід, на якому Зеленський вручав нагороди захисницям у формі, організували без відома Гутерреша, і пресслужба Президента пізніше опублікувала фотографії, на яких генсек ООН вітає військовослужбовиць.

Судячи з перехопленої розмови, генсек ООН сказав прессекретарю, що вирушив в Україну, щоб допомогти, але українська сторона ”робить усе, щоб нас усунути”.

У розмові з WP Дюжаррік підтвердив, що генсек ООН “справді був неприємно здивований тим, що церемонію нагородження додали без консультації наприкінці його дуже продуктивної зустрічі в Києві з українськими лідерам”. Також він категорично спростував використання терміну “усунути”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші висновки щодо "витоку" секретних документів представлять через 45 днів - Пентагон

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