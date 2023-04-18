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Генсек ООН проявил недовольство потому что был вынужден участвовать в награждении украинских защитников во время визита в марте - WP

Генсек ООН проявил недовольство потому что был вынужден участвовать в награждении украинских защитников во время визита в марте - WP

Киев • УНН

 • 1341754 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш остался недовольным тем, что был вынужден участвовать в церемонии награждения защитниц Украины во время визита в Киев 8 марта. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов США, передает УНН.

Детали

WP информирует, что США прослушивали разговоры Гутерриша с другими официальными лицами ООН.

В одном из документов указано, что после встречи Гутерриша с Зеленским 8 марта и их совместной пресс-конференции, генсек ООН пожаловался своему пресс-секретарю Стефану Дюжаррику, что ”сильно разочарован” неожиданной церемонией награждения в честь Международного дня борьбы за права женщин, на которой присутствовал.

Отмечается, что мероприятие, на котором Зеленский вручал награды защитницам в форме, организовали без ведома Гутерриша, и пресс-служба Президента позже опубликовала фотографии, на которых генсек ООН поздравляет военнослужащих.

Судя по перехваченному разговору, генсек ООН сказал пресс-секретарю, что отправился в Украину, чтобы помочь, но украинская сторона ”делает все, чтобы нас устранить”.

В разговоре с WP Дюжаррик подтвердил, что генсек ООН “действительно был неприятно удивлен тем, что церемонию награждения добавили без консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерам”. Также он категорически опроверг использование термина “устранить”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые выводы по "утечке" секретных документов представят через 45 дней - Пентагон

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