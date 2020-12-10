Генсек ООН: у світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм"

ukru
18 березня, 21:00 • 48991 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 98741 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 70284 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 103811 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 76394 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 100052 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 117231 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144950 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184385 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 314018 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 100923 перегляди
Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

Вибухи лунають у Києві та області, працює ППО

18 березня, 18:47 • 21250 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 32275 перегляди
Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

Стрілянина у ТРЦ на Київщині: затримано шість осіб, ще четверо - в розшуку

18 березня, 19:25 • 32694 перегляди
Україна засудила замах на президента Сомалі

Україна засудила замах на президента Сомалі

18 березня, 19:44 • 22884 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 66640 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 314023 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 247744 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 341362 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 334730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 66853 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110780 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111503 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108424 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121831 перегляди
Актуальне
Генсек ООН: у світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм"

Генсек ООН: у світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм"

Київ • УНН

 • 12558 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Генеральний секретар Антоніу Гутерріш попередив, що “вакцинний націоналізм” розвивається “повним ходом”, у результаті чого бідні люди по всьому світу спостерігають за підготовкою до вакцинації проти COVID-19 в багатьох країнах і задаються питанням, чи будуть вони вакциновані і коли. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP.

“Генеральний секретар Антоніу Гутерріш попередив в середу, що ”вакцинний націоналізм“ розвивається ”повним ходом“, в результаті чого бідні люди по всьому світу спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в деяких багатих країнах і задаються питанням, чи будуть вони вакциновані і коли”, - йдеться в повідомленні.

Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив минулого тижня на засіданні Генеральної асамблеї ООН, присвяченому COVID-19, що “світло в кінці тунелю неухильно стає яскравішим”, щоб покласти край пандемії. Але він додав, що вакцини “повинні використовуватися в рівній мірі як глобальні суспільні блага, а не як приватні товари, які збільшують нерівність і стають ще однією причиною того, що деякі люди залишаються позаду”.

Він сказав, що програма ВООЗ ACT-Accelerator щодо швидкої розробки і справедливого розподілу вакцин, яка включає в себе проект COVAX, “ризикує перетворитися в не більше ніж благородний жест” без значного нового фінансування. За його словами, COVAX потребуватиме додатково 23,9 мільярда доларів на 2021 рік, підкресливши, що загальна сума в 28 мільярдів доларів становить менше половини 1 відсотка від 11 трильйонів доларів в пакетах стимулів, оголошених наразі "Великою двадцяткою", найбагатшими країнами світу.

“Гутерріш сказав, що в 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків коронавірусної інфекції та більш ніж 53 000 випадків смерті від COVID-19”, — наголошується в повідомленні.

Крім того, він підкреслив, що щоб покласти цьому край, вакцини повинні бути доступні для всіх, і “більшості африканських країн не вистачає фінансування для адекватного реагування на кризу, почасти через зниження попиту і цін на їхні експортні товари”.

Як раніше повідомляв УНН, у Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першим пацієнтом в світі, який отримав вакцину Pfizer/BioNTech від COVID-19 поза клінічних випробувань після офіційного старту програми вакцинації в цій країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'яНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79