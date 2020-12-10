Генсек ООН: у світі повним ходом поширюється "вакцинний націоналізм"

“Генеральний секретар Антоніу Гутерріш попередив в середу, що ”вакцинний націоналізм“ розвивається ”повним ходом“, в результаті чого бідні люди по всьому світу спостерігають за підготовкою до вакцинації проти коронавірусу в деяких багатих країнах і задаються питанням, чи будуть вони вакциновані і коли”, - йдеться в повідомленні.

Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив минулого тижня на засіданні Генеральної асамблеї ООН, присвяченому COVID-19, що “світло в кінці тунелю неухильно стає яскравішим”, щоб покласти край пандемії. Але він додав, що вакцини “повинні використовуватися в рівній мірі як глобальні суспільні блага, а не як приватні товари, які збільшують нерівність і стають ще однією причиною того, що деякі люди залишаються позаду”.

Він сказав, що програма ВООЗ ACT-Accelerator щодо швидкої розробки і справедливого розподілу вакцин, яка включає в себе проект COVAX, “ризикує перетворитися в не більше ніж благородний жест” без значного нового фінансування. За його словами, COVAX потребуватиме додатково 23,9 мільярда доларів на 2021 рік, підкресливши, що загальна сума в 28 мільярдів доларів становить менше половини 1 відсотка від 11 трильйонів доларів в пакетах стимулів, оголошених наразі "Великою двадцяткою", найбагатшими країнами світу.

“Гутерріш сказав, що в 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків коронавірусної інфекції та більш ніж 53 000 випадків смерті від COVID-19”, — наголошується в повідомленні.

Крім того, він підкреслив, що щоб покласти цьому край, вакцини повинні бути доступні для всіх, і “більшості африканських країн не вистачає фінансування для адекватного реагування на кризу, почасти через зниження попиту і цін на їхні експортні товари”.

Як раніше повідомляв УНН, у Великій Британії 90-річна Маргарет Кінан стала першим пацієнтом в світі, який отримав вакцину Pfizer/BioNTech від COVID-19 поза клінічних випробувань після офіційного старту програми вакцинації в цій країні.