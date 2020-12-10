Генсек ООН: в мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предупредил, что "вакцинный национализм" развивается "полным ходом", в результате чего бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против COVID-19 во многих странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.