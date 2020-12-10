Генсек ООН: в мире полным ходом распространяется "вакцинный национализм"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предупредил, что "вакцинный национализм" развивается "полным ходом", в результате чего бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против COVID-19 во многих странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
“Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предупредил в среду, что "вакцинный национализм“ развивается "полным ходом“, в результате чего бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в некоторых богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда”, — говорится в сообщении.
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на прошлой неделе на заседании Генеральной ассамблеи ООН, посвященном COVID-19, что “свет в конце туннеля неуклонно становится ярче”, чтобы положить конец пандемии. Но, он добавил, что вакцины “должны использоваться в равной мере как глобальные общественные блага, а не как частные товары, которые увеличивают неравенство и становятся еще одной причиной того, что некоторые люди остаются позади”.
Он сказал, что программа ВОЗ ACT-Accelerator по быстрой разработке и справедливому распределению вакцин, которая включает в себя проект COVAX, “рискует превратиться в не более чем благородный жест” без значительного нового финансирования. По его словам, COVAX потребует дополнительно 23,9 миллиарда долларов на 2021 год, подчеркнув, что общая сумма в 28 миллиардов долларов составляет менее половины 1 процента от 11 триллионов долларов в пакетах стимулов, объявленных на данный момент "Большой двадцаткой", богатейшими странами мира.
“Гутерриш сказал, что в 54 странах Африки зарегистрировано более 2,2 миллиона случаев коронавирусной инфекции и более 53 000 случаев смерти от COVID-19”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, он подчеркнул, что чтобы положить этому конец, вакцины должны быть доступны для всех, и “большинству африканских стран не хватает финансирования для адекватного реагирования на кризис, отчасти из-за снижения спроса и цен на их экспортные товары”.
Как ранее сообщал УНН, в Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым пациентом в мире, который получил вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний после официального старта программы вакцинации в этой стране.