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The Guardian

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Генсек НАТО підтвердив, що Росія і далі продовжує вести себе агресивно

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг в бесіді з експертами з проблем миру підкреслив важливу роль військового стримування. Про це пише УНН з посиланням на DW.

Генсек НАТО підтвердив, що Росія і далі продовжує вести себе агресивно

Цитата

“Чим переконливіше військове залякування, тим простіше вести переговори і про контроль над озброєннями. Поки існує військова загроза, ми повинні забезпечувати військове стримування”, — сказав він в ході дискусії з питання про збереження міжнародного миру на полях 3-го Екуменічного церковного з’їзду у Франкфурті-на-Майні в суботу, 15 травня.

Деталі

Як приклад поєднання тиску і діалогу генсек НАТО назвав відносини з Росією. “Ми пропонуємо діалог, проте Росія продовжує вести себе агресивно і вдома, і на світовій арені. Ми повинні зберігати економічний тиск і санкції, демонструючи в той же час готовність до переговорів”, — сказав він, нагадавши в цьому зв’язку про Україну, Грузію і опозиціонера Олексія Навального.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО заявив, що Росія вивела частину військ з кордону України, але в регіоні залишаються десятки тисяч.

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