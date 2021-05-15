Генсек НАТО подтвердил, что Россия и дальше продолжает вести себя агрессивно
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в беседе с экспертами по проблемам мира подчеркнул важную роль военного сдерживания. Об этом пишет УНН со ссылкой на DW.
Цитата
“Чем убедительнее военное запугивание, тем проще вести переговоры и о контроле над вооружениями. Пока существует военная угроза, мы должны обеспечивать военное сдерживание ”, - сказал он в ходе дискуссии по вопросу о сохранении международного мира на полях 3-й Экуменической церковного съезда во Франкфурте-на-Майне в субботу, 15 мая.
Детали
Как пример сочетания давления и диалога генсек НАТО назвал отношения с Россией. “Мы предлагаем диалог, однако Россия продолжает вести себя агрессивно и дома, и на мировой арене. Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам ”, - сказал он, напомнив в этой связи об Украине, Грузии и оппозиционера Алексея Навального.
Напомним
Генеральный секретарь НАТО заявил, что Россия вывела часть войск с границы Украины, но в регионе остаются десятки тысяч.