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Генпрокурора очікують на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Генпрокурора України Руслана Рябошапку очікують на наступному або через одне засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Про це на плановому засіданні 9 жовтня повідомив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Генпрокурора очікують на засіданні комітету ВР з питань правоохоронної діяльності

“Ми буквально на цьому тижні спілкувалися з Русланом Рябошапкою, й ми домовились про те, що або на наступний комітет, або через комітет він прийде. І ми домовлялися з питань реформи прокуратури, оскільки зараз 15 числа закінчиться строк подачі заяв прокурорами на проходження атестації. І нас цікавило питання також і по профільному комітету, і по заступникам: яка це кількість, скільки прокурорів, яка процедура проходження і як проходить цей процес. Тому ми це одразу проговорили. Він каже, обов’язково прийду, доповім всю інформацію”, — наголосив Монастирський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проходити атестацію на умовах Рябошапки поки зголосилися лише 15% прокурорів

Попередньо на комітеті була висловлена ініціатива з приводу запрошення Генпрокурора України на засідання комітету з метою його звітування: “зокрема, яким чином і з якої причини він передав із МВС до СБУ справу Стерненка, чому він не підписує підозру у справах, які стосуються колишнього президента України Петра Олексійовича Порошенка та якою взагалі він бачить свою діяльність. Є суспільний запит дуже серйозний”.

Голова комітету наголосив, що озвучені питання також можна додати до порядку денного зустрічі з Генпрокурором. Дата його участі в засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності буде уточнюватись.

Нагадаємо, Генеральний прокурор Руслан Рябошапка призначив колишнього першого заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака на посаду заступника Генпрокурора.

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