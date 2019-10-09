Генпрокурора ожидают на заседании комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Генпрокурора Украины Руслана Рябошапку ожидают на следующем или через одно заседание комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Об этом на плановом заседании 9 октября сообщил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент УНН.
"Мы буквально на этой неделе общались с Русланом Рябошапкой, и мы договорились о том, что или на следующий комитет или через комитет он придет. И мы договаривались по вопросам реформы прокуратуры, поскольку сейчас 15 числа закончится срок подачи заявлений прокурорами на прохождение аттестации. И нас интересовал вопрос также и по профильному комитету, и по заместителям: какое это количество, сколько прокуроров, какая процедура прохождения и как проходит этот процесс. Поэтому мы это сразу проговорили. Он говорит, обязательно приду, доложу всю информацию", - подчеркнул Монастырский.
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Предварительно на комитете была высказана инициатива по поводу приглашения Генпрокурора Украины на заседание комитета с целью его отчетности: "в частности, каким образом и по какой причине он передал из МВД в СБУ дело Стерненко, почему он не подписывает подозрение по делам, которые касаются бывшего президента Украины Петра Алексеевича Порошенко и которой вообще он видит свою деятельность. Есть общественный запрос очень серьезный".
Глава комитета отметил, что озвученные вопросы можно добавить в повестку дня встречи с генпрокурором. Дата его участия в заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности будет уточняться.
Напомним, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Виктора Трепака на должность заместителя Генпрокурора.