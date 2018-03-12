Генпрокурор закликав Бакуліна укласти угоду зі слідством і співпрацювати
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликає народного депутата Євгена Бакуліна укласти угоду зі слідством і співпрацювати для повернення викрадених екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням коштів. Про це Ю.Луценко заявив сьогодні на засіданні регламентного комітету ВР, який розглядав подання ГПУ на дозвіл зняття з Є.Бакуліна депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності, передає кореспондент УНН.
"Ця справа є серйозним кроком уперед по розслідуванню економічних злочинів злочинної організації, створеної Януковичем… Пан Бакулін є однією із ключових фігур. І я хотів би звернутися до пана Бакуліна, аби він подумав співпрацювати зі слідством і заключив угоду… Ми готові йти на співпрацю з ним у рамках цієї угоди. Наше завдання - не лише покарати винних, але і повернути кошти. Без пана Бакуліна зробити це буде надзвичайно важко", - сказав Ю.Луценко.
Він зазначив, що на сьогоднішній день слідство може стверджувати не лише про причетність Є.Бакуліна до оборудок, але і можливу причетність його дочки, на рахунки якої могли бути перераховані певні кошти від оборудок з "вишками Бойка".
Нагадаємо, регламентний комітет ВР одноголосно визнав законними подання про затримання і арешт Є.Бакуліна.