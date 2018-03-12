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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Генпрокурор призвал Бакулина заключить сделку со следствием и сотрудничать

Генпрокурор призвал Бакулина заключить сделку со следствием и сотрудничать

Киев  •  УНН

 • 9065 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает народного депутата Евгения Бакулина заключить сделку со следствием и сотрудничать для возвращения похищенных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением средств. Об этом Ю.Луценко заявил сегодня на заседании регламентного комитета ВР, который рассматривал представление ГПУ на разрешение снятия с Е.Бакулина депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, передает корреспондент УНН.

"Это дело является серьезным шагом вперед по расследованию экономических преступлений преступной организации, созданной Януковичем... Господин Бакулин является одной из ключевых фигур. И я хотел бы обратиться к господину Бакулину, чтобы он подумал сотрудничать со следствием и заключил соглашение... Мы готовы идти на сотрудничество с ним в рамках этого соглашения. Наша задача - не только наказать виновных, но и вернуть деньги. Без господина Бакулина сделать это будет чрезвычайно трудно", - сказал Ю.Луценко.

Он отметил, что на сегодняшний день следствие может утверждать только о причастности Е.Бакулина к сделкам, но и возможной причастности его дочери, на счета которой могли быть перечислены определенные средства от сделок с "вышками Бойко".

Напомним, регламентный комитет ВР единогласно признал законными представления о задержании и аресте Е.Бакулина.

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