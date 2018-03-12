Генпрокурор призвал Бакулина заключить сделку со следствием и сотрудничать
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко призывает народного депутата Евгения Бакулина заключить сделку со следствием и сотрудничать для возвращения похищенных экс-президентом Украины Виктором Януковичем и его окружением средств. Об этом Ю.Луценко заявил сегодня на заседании регламентного комитета ВР, который рассматривал представление ГПУ на разрешение снятия с Е.Бакулина депутатской неприкосновенности и привлечение к уголовной ответственности, передает корреспондент УНН.
"Это дело является серьезным шагом вперед по расследованию экономических преступлений преступной организации, созданной Януковичем... Господин Бакулин является одной из ключевых фигур. И я хотел бы обратиться к господину Бакулину, чтобы он подумал сотрудничать со следствием и заключил соглашение... Мы готовы идти на сотрудничество с ним в рамках этого соглашения. Наша задача - не только наказать виновных, но и вернуть деньги. Без господина Бакулина сделать это будет чрезвычайно трудно", - сказал Ю.Луценко.
Он отметил, что на сегодняшний день следствие может утверждать только о причастности Е.Бакулина к сделкам, но и возможной причастности его дочери, на счета которой могли быть перечислены определенные средства от сделок с "вышками Бойко".
Напомним, регламентный комитет ВР единогласно признал законными представления о задержании и аресте Е.Бакулина.