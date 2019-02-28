Генпрокурор Ізраїлю планує висунути Нетаньяху звинувачення у корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Генеральний прокурор Ізраїлю Авіхай Мандельбліт оголосив про намір висунути офіційні звинувачення в корупції прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Jerusalem Post.
Як сказано в повідомленні, Нетаньяху звинуватять у шахрайстві, хабарництві і зловживанні довірою за трьома кримінальними справами, зокрема, т. з. справами "1000", "2000" та "4000".
Справа "1000" стосується отримання Нетаньяху дорогих подарунків від бізнесменів на загальну суму близько 300 тисяч доларів.
У справі "2000" фігурують переговори Нетаньяху з власником великої медіагрупи "Едіот Ахронот" про позитивне висвітлення його діяльності в обмін на законодавчі преференції.
У рамках справи "4000" розслідувалося лобіювання інтересів телекомунікаційної групи "Безек" в обмін на позитивне висвітлення діяльності Нетаньяху на підконтрольному групі інтернет-сайті Walla.
Повідомляється, що це може вплинути на результат намічених на 9 квітня позачергових парламентських виборів.
Нагадаємо, Нетаньяху та Путін обговорили роль Ірану в Сирії.