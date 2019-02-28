Генпрокурор Израиля планирует выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельблит объявил о намерении выдвинуть официальные обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Jerusalem Post.
Как сказано в сообщении, Нетаньяху обвинят в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, в частности, т. н. делами "1000", "2000" и "4000".
Дело "1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков от бизнесменов на общую сумму около 300 тыс. долларов.
В деле "2000" фигурируют переговоры Нетаньяху с владельцем крупной медиагруппы "Едиот Ахронот" о позитивном освещении его деятельности в обмен на законодательные преференции.
В рамках дела "4000" расследовалось лоббирование интересов телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном группе интернет-сайте Walla.
Сообщается, что это может повлиять на результат намеченных на 9 апреля внеочередных парламентских выборов.
Напомним, Нетаньяху и Путин обсудили роль Ирана в Сирии.