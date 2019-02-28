Генпрокурор Израиля планирует выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 4836 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 32360 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 118380 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121527 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123799 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122202 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153901 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117305 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141254 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145167 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Генпрокурор Израиля планирует выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции

Генпрокурор Израиля планирует выдвинуть Нетаньяху обвинения в коррупции

Киев  •  УНН

 • 7119 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Генеральный прокурор Израиля Аминадава Мандельблит объявил о намерении выдвинуть официальные обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Jerusalem Post.

Как сказано в сообщении, Нетаньяху обвинят в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, в частности, т. н. делами "1000", "2000" и "4000".

Дело "1000" касается получения Нетаньяху дорогих подарков от бизнесменов на общую сумму около 300 тыс. долларов.

В деле "2000" фигурируют переговоры Нетаньяху с владельцем крупной медиагруппы "Едиот Ахронот" о позитивном освещении его деятельности в обмен на законодательные преференции.

В рамках дела "4000" расследовалось лоббирование интересов телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на положительное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном группе интернет-сайте Walla.

Сообщается, что это может повлиять на результат намеченных на 9 апреля внеочередных парламентских выборов.

Напомним, Нетаньяху и Путин обсудили роль Ирана в Сирии.

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