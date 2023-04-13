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Генпрокуратура рф розпочала власну перевірку відео жорстокої страти окупантами українського військового

Генпрокуратура рф розпочала власну перевірку відео жорстокої страти окупантами українського військового

Київ • УНН

 • 637026 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Генеральна прокуратура російської федерації розпочала власну перевірку відео, на якому рашисти жорстоко вбили українського військового, пише УНН із посиланням на пресслужбу відомства.

Деталі

Повідомляється, що генпрокуратурою росії під час моніторингу мережі «Інтернет» виявлено фото- та відеоматеріали, що містять, "імовірно", сцени вбивства українського військовослужбовця.

Цитата

“З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки. Хід та результати перевірки поставлені в генпрокуратурі росії на контроль”, – йдеться у заяві.

Доповнення

11 квітня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти жорстоко вбивають українського військовослужбовця, відрізаючи йому голову.

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що в українській розвідці вже «приблизно знають», хто міг жорстоко страчувати українського військового.

Президент Володимир Зеленський відреагував на відео із ймовірною карою українського військового.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового та наголосила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.

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