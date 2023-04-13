Генпрокуратура рф розпочала власну перевірку відео жорстокої страти окупантами українського військового
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Генеральна прокуратура російської федерації розпочала власну перевірку відео, на якому рашисти жорстоко вбили українського військового, пише УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
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Повідомляється, що генпрокуратурою росії під час моніторингу мережі «Інтернет» виявлено фото- та відеоматеріали, що містять, "імовірно", сцени вбивства українського військовослужбовця.
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“З метою оцінки достовірності зазначених матеріалів та прийняття відповідного рішення вони направлені до слідчих органів для організації перевірки. Хід та результати перевірки поставлені в генпрокуратурі росії на контроль”, – йдеться у заяві.
Доповнення
11 квітня у мережі з'явилося відео, на якому російські окупанти жорстоко вбивають українського військовослужбовця, відрізаючи йому голову.
Служба безпеки України розпочала досудове розслідування жорстокого вбивства окупантами українського воїна за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубинець заявив, що в українській розвідці вже «приблизно знають», хто міг жорстоко страчувати українського військового.
Президент Володимир Зеленський відреагував на відео із ймовірною карою українського військового.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні відреагувала на кадри страти українського військового та наголосила, що порушення міжнародного гуманітарного права мають бути розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.