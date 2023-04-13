Генпрокуратура рф начала собственную проверку видео жестокой казни оккупантами украинского военного
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Генеральная прокуратура российской федерации начала собственную проверку видео, на котором рашисты жестоко убили украинского военного, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Сообщается, что генпрокуратурой россии в ходе мониторинга сети «Интернет» обнаружены фото- и видеоматериалы, содержащие, "предположительно", сцены убийства украинского военнослужащего.
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“С целью оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки. Ход и результаты проверки поставлены в генпрокуратуре россии на контроль”, – говорится в заявлении.
Дополнение
11 апреля в сети появилось видео, на котором российские оккупанты жестоко убивают украинского военнослужащего, отрезая ему голову.
Служба безопасности Украины начала досудебное расследование жестокого убийства оккупантами украинского воина по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в украинской разведке уже «примерно знают», кто мог жестоко казнить украинского военного.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на видео с вероятной казнью украинского военного.
Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отреагировала на кадры казни украинского военного и подчеркнула, что нарушения международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные – привлечены к ответственности.