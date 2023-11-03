Генпрокуратуру рф попросили визнати ХАМАС терористичною організацією. Там відмовились - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На тлі подій в Ізраїлі в генпрокуратуру рф надіслали звернення із закликом вжити заходів для визнання ХАМАС терористичним рухом на території рф. Однак, там відмовились це робити, повідомляє Mash, пише УНН.
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У зверненні правозахисника івана мельникова до Генпрокуратури рф пояснюється: узяття заручників, убивство щонайменше 900 невинних громадян, серед яких були росіяни, і постійні обстріли мирних районів з боку бойовиків - звірячі та неприпустимі методи.
А отже, відповідно до законодавства рф, ХАМАС необхідно визнати терористичною організацією і заборонити на території нашої країни, пояснив правозахисник.
За даними Mash, відомство відмовило, тому що стосовно учасників "Ісламського руху опору" на території рф:
1) не заведено жодної кримінальної справи;
2) немає жодного обвинувального судового вироку. А отже, і визнавати палестинський рух терористичним було б неправильно.
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