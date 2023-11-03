Генпрокуратуру рф попросили признать ХАМАС террористической организацией. Там отказались - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На фоне событий в Израиле в генпрокуратуру рф направили обращение с призывом принять меры для признания ХАМАС террористическим движением на территории рф. Однако, там отказались это делать, сообщает Mash, пишет УНН.
Детали
В обращении правозащитника Ивана Мельникова в Генпрокуратуру рф объясняется: взятие заложников, убийство по меньшей мере 900 невинных граждан, среди которых были россияне, и постоянные обстрелы мирных районов со стороны боевиков - зверские и недопустимые методы.
А значит, в соответствии с законодательством рф, ХАМАС необходимо признать террористической организацией и запретить на территории нашей страны, пояснил правозащитник.
По данным Mash, ведомство отказало, потому что в отношении участников "Исламского движения сопротивления" на территории рф:
1) не заведено ни одного уголовного дела;
2) нет ни одного обвинительного судебного приговора. А значит, и признавать палестинское движение террористическим было бы неправильно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Германия официально запретила деятельность ХАМАС и пропалестинской группировки Самидун