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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Генпрокуратуру рф попросили признать ХАМАС террористической организацией. Там отказались - СМИ

Киев • УНН

 • 148395 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На фоне событий в Израиле в генпрокуратуру рф направили обращение с призывом принять меры для признания ХАМАС террористическим движением на территории рф. Однако, там отказались это делать, сообщает Mash, пишет УНН.

Генпрокуратуру рф попросили признать ХАМАС террористической организацией. Там отказались - СМИ

Детали

В обращении правозащитника Ивана Мельникова в Генпрокуратуру рф объясняется: взятие заложников, убийство по меньшей мере 900 невинных граждан, среди которых были россияне, и постоянные обстрелы мирных районов со стороны боевиков - зверские и недопустимые методы.

А значит, в соответствии с законодательством рф, ХАМАС необходимо признать террористической организацией и запретить на территории нашей страны, пояснил правозащитник.

По данным Mash, ведомство отказало, потому что в отношении участников "Исламского движения сопротивления" на территории рф:
1) не заведено ни одного уголовного дела;
2) нет ни одного обвинительного судебного приговора. А значит, и признавать палестинское движение террористическим было бы неправильно.

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