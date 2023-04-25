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Генерал-лейтенант Наєв розповів про зміни у тактиці дій російських військ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Російські окупанти збільшили кількість застосувань керованих авіаційних бомб – модернізованих радянських ФАБ. Про це ідеться у коментарі командувача Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергія Наєва про зміни у тактиці дій російських військ, передає УНН.

Цитата

«Якщо говорити за канонами воєнної науки, то зміни у тактиці дій обумовлюються насамперед розвитком технологій, а також появою на полі бою новітніх та перспективних зразків озброєння і військової техніки», - повідомив Наєв.

Він зазначив, що в умовах міжнародних санкцій росія значно обмежена у виробництві нового озброєння, потребує додаткового часу і ресурсів для налагодження імпортозаміщення дефіцитної елементної бази.

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«Заразом збільшилась кількість застосувань ворогом керованих авіаційних бомб – модернізованих радянських ФАБ. Це яскравий приклад того, як противник використовує перевагу в авіації, адже застосовує ці бомби без входження в зону дій нашого ППО. Крім цього, дії бомбардувальної авіації прикривають винищувачі типу Су-30 та Су-35, бортове озброєння яких дозволяє виявляти та знищувати наші літаки-перехоплювачі ще до наближення на відстань пуску ракет «повітря-повітря». Звісно, постачання від країн-партнерів сучасних літаків змінить ситуацію», - розповів Наєв.

Наєв повідомив, що за останні 6 місяців противником поновлено застосування зенітних керованих ракет ЗРК С-300 по наземних об’єктах.

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