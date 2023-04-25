Генерал-лейтенант Наев рассказал об изменениях в тактике действий российских войск

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«Если говорить по канонам военной науки, то изменения в тактике действий обуславливаются прежде всего развитием технологий, а также появлением на поле боя новейших и перспективных образцов вооружения и военной техники», - сообщил Наев.

Он отметил, что в условиях международных санкций россия значительно ограничена в производстве нового вооружения, требует дополнительного времени и ресурсов для налаживания импортозамещения дефицитной элементной базы.

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«Заодно увеличилось количество применений врагом управляемых авиационных бомб – модернизированных советских ФАБ. Это яркий пример того, как противник использует преимущество в авиации, ведь применяет эти бомбы без вхождения в зону действий нашей ПВО. Кроме этого, действия бомбардировочной авиации прикрывают истребители типа Су-30 и Су-35, бортовое вооружение которых позволяет обнаруживать и уничтожать наши самолеты-перехватчики еще до приближения на расстояние пуска ракет «воздух-воздух». Конечно, поставки от стран-партнеров современных самолетов изменит ситуацию», - рассказал Наев.

Наев сообщил, что за последние 6 месяцев противником возобновлено применение зенитных управляемых ракет ЗРК С-300 по наземным объектам.

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