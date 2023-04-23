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рф не зможе накопичити до осені й третину того ракетного потенціалу, який в неї був - Ігнат

рф не зможе накопичити до осені й третину того ракетного потенціалу, який в неї був - Ігнат

Київ • УНН

 • 338696 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. росія не зможе до наступної осені накопичити навіть третину того ракетного потенціалу, який був у неї до масованих ракетних обстрілів України минулої осені та зими. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

«росія буде використовувати будь-які способи, методи накопичення свого потенціалу, зокрема ракетного озброєння. Те, що вони восени й взимку випустили стільки ракет, їм не вдасться накопичити навіть третину того за той період, що залишився до осені. Тому що виробництво триває доволі таки довго і в умовах санкцій здійснювати його теж не просто», - розповів Ігнат.

Ігнат зазначив, що ймовірно росіяни будуть намагатися отримувати додаткові системи в інших країн.

«Про це йшла мова ще пів року тому знаємо, які країни вони хотіли долучити до такої співпраці. Такого потенціалу, який вони накопичували десятиліттями навряд вдасться їм здобути й мати у себе на озброєнні», - сказав Ігнат.

Доповнення

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов повідомляв, що росія у червні планує розпочати серійне виробництво стратегічних крилатих ракет повітряного базування типу Х-50, що може дозволити кремлю восени активізувати ракетні удари по Україні.

Українські Національні Новини

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