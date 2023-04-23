рф не сможет накопить до осени и треть того ракетного потенциала, который у нее был - Игнат
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. россия не сможет до следующей осени накопить даже треть того ракетного потенциала, который был у нее до массированных ракетных обстрелов Украины прошлой осенью и зимой. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.
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«россия будет использовать любые способы, методы накопления своего потенциала, в том числе ракетного вооружения. То, что они осенью и зимой выпустили столько ракет, им не удастся накопить даже треть того за тот период, который остался до осени. Потому что производство длится довольно таки долго и в условиях санкций осуществлять его тоже не просто», - рассказал Игнат.
Игнат отметил, что вероятно россияне будут пытаться получать дополнительные системы у других стран.
«Об этом шла речь еще полгода назад знаем, какие страны они хотели приобщить к такому сотрудничеству. Такого потенциала, который они накапливали десятилетиями вряд ли удастся им получить и иметь у себя на вооружении», - сказал Игнат.
Дополнение
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов сообщал, что россия в июне планирует начать серийное производство стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что может позволить кремлю осенью активизировать ракетные удары по Украине.