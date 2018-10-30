Генерал-губернатор: чим відомий новий керівник Київської облдержадміністрації

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Чи є призначення Терещука підготовкою до виборів? 

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні Президент Петро Порошенко призначив Олександра Терещука головою Київської обласної державної адміністрації. Раніше цю посаду обіймав Олександр Горган. УНН спробував розібратися, чим зумовлена така ротація та чим відомий новий губернатор Київщини.

Горган перебував на посаді два роки та пішов, через нібито бажання будувати політичну кар’єру: балотуватися до Верховної Ради України. Нагадаємо, що Горган був призначений на посаду за результатами конкурсного відбору керівників місцевих адміністрацій (такій відбір був скасований у 2017 році - ред.). Перед призначенням Горгана ходили чутки, що саме Терещук може очолити Київщину. Однак у квітні 2016 року Терещук став першим заступником голови Одеської ОДА, де і працював до сьогоднішнього призначення.

Генерал

Терещук — генерал-майор міліції. Родом з Вінниці. Закінчив Українську академію внутрішніх справ. Починав кар’єру в лінійній міліції. Із вересня 1995 р. працював у Головному управлінні МВС України в місті Києві на різних посадах.

У травні 2003 р. призначений заступником Голови Державної податкової адміністрації у місті Києві. Пізніше працював проректором Київського юридичного інституту МВС України.

З 2005 р. по 2012 р. працював начальником спочатку Печерського, а пізніше Голосіївського районного управління ГУ МВС столиці, заступником начальника Головного управління МВС у Києві, начальником управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України, начальником Управління МВС України у Волинській області. У червні 2014 року очолив столичний Главк МВС. Проте у червні 2015 року був підданий люстрації. Підставою став розгін учасників Євромайдану у Луцьку. Та вже за місяц Терещук повернувся на посаду.

Президент Порошенко особисто підписав наказ про відміну люстрації Терещука, керуючись необхідністю “забезпечення обороноздатності держави”. Однак вже у грудні того ж року Терещук був звільнений з посади. Неофіційно причиною звільненна назвали причетність Терещука до ораганізації мітингу поліцейських під стінами МВС проти реформи правоохоронної системи, а саме проти проходження атестації.

Губернатор

На поверненні Терещука на посаду керівника столичної поліції свого часу, ймовірно, наполіг саме Глава держави. Інакше навіщо ж був потрібен персональний наказ про скасування люстрації? На користь цього у 2015 році висловився і журналіст Юрій Бутусов, що входив до складу Вищої атестаційної комісії МВС. Він розповів, що під час призначення Терещука з боку Хатії Деканоїдзе пролунала теза про необхідність його призначення через політичні домовленості, адже в іншому випадку виникне ризик проведенню реформування правоохоронної системи...

Під час роботи на посаді першого заступника голови Одеської ОДА Терещук піддавався критиці. Громадські активісти навіть протестували проти його перебування на посаді. Однак, Терещук міцно тримався в кріслі до нового призначення. Неофіційно кажуть, що в Одеську область Терещук був направлений для недопущення масових акцій протесту. Чи можливо, що з цією ж метою Терещук обійме посаду і голови Київської ОДА? Ймовірно. Та більш ствердно можна говорити, що призначення Терещука показує потребу Порошенка у власній людині на Київщині.

Громадські активісти та окремі полтики, до речі, зустріли таке призначення доволі прохолодно, а дехто навіть негативно, назвавши його “подарунком” до п’ятої річниці Євромайдану.

Трохи про статки

Терещук потрапляв під приціл громадськості та журналістів за неймовірні статки, які приписували йому та його родині. Зокрема, в окремих публікаціях, йшла мова про те, що будинок Терещука у Жулянах зведений на землях, які фігурували у справах про незаконне відчуження земель ще за часів мера Черновецького.

У декларації Терещука, яку він подав цього року, значаться дві квартири площею 48,82 и 51,7 кв.м, записані на його дружину, а також квартира площею більше 105 квадратів, яка перебуває у спільній власності подружжя. Також дружині екс-міліціонера належать житловий будинок та земельна ділянка у Черкаській області. Дружина також є власницею двох авто (Audi Q7 и Volkswagen Tiguan) та барокамери, а ось у володінні самого Олександра Терещука є трактор.

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