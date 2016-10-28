Президент представив нового очільника Київської ОДА О.Горгана
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Новим головою Київської облдержадміністрації став Олександр Горган. Відповідний указ Глави держави у присутності Президента Петра Порошенка зачитав перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, передає кореспондент УНН.
“Призначити Горгана Олександра Любомировича головою Київської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко”, — зачитав указ В.Ковальчук.
Нагадаємо, Президент П.Порошенко 27 жовтня представив нового голову Житомирської ОДА І.Гундича.