Президент представил нового руководителя Киевской ОГА А.Горгана
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Новым главой Киевской облгосадминистрации стал Александр Горган. Соответствующий указ Главы государства в присутствии Президента Петра Порошенко зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, передает корреспондент УНН.
"Назначить Горгана Александра Любомировича главой Киевской областной государственной администрации. Президент Украины Петр Порошенко", - зачитал указ В.Ковальчук.
Напомним, Президент П.Порошенко 27 октября представил нового главу Житомирской ОГА И.Гундыча.