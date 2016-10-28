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15 марта, 19:03 • 116445 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170472 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140383 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132653 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114136 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106250 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102008 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136830 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132612 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127911 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Президент представил нового руководителя Киевской ОГА А.Горгана

Президент представил нового руководителя Киевской ОГА А.Горгана

Киев • УНН

 • 7725 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Новым главой Киевской облгосадминистрации стал Александр Горган. Соответствующий указ Главы государства в присутствии Президента Петра Порошенко зачитал первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, передает корреспондент УНН.

"Назначить Горгана Александра Любомировича главой Киевской областной государственной администрации. Президент Украины Петр Порошенко", - зачитал указ В.Ковальчук.

Напомним, Президент П.Порошенко 27 октября представил нового главу Житомирской ОГА И.Гундыча.

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