Генерал-губернатор: чем известен новый руководитель Киевской облгосадминистрации

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня Президент Петр Порошенко назначил Александра Терещука председателем Киевской областной государственной администрации. Ранее эту должность занимал Александр Горган. УНН попытался разобраться, чем обусловлена ​​такая ротация и чем известен новый губернатор Киевской области.

Горган занимал должность два года и ушел, из-за якобы желания строить политическую карьеру: баллотироваться в Верховную Раду Украины. Напомним, что Горган был назначен на должность по результатам конкурсного отбора руководителей местных администраций (такой отбор был отменен в 2017 году - ред.). Перед назначением Горгана ходили слухи, что именно Терещук может возглавить Киевскую область. Однако в апреле 2016 года Терещук стал первым заместителем председателя Одесской ОГА, где и работал до сегодняшнего назначения.

Генерал

Терещук - генерал-майор милиции. Родом из Винницы. Окончил Украинскую академию внутренних дел. Начинал карьеру в линейной милиции. С сентября 1995 года работал в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве на разных должностях.

В мае 2003 г. назначен заместителем Председателя Государственной налоговой администрации в городе Киеве. Позже работал проректором Киевского юридического института МВД Украины.

С 2005 г. по 2012 гг. работал начальником сначала Печерского, а позже Голосеевского районного управления ГУ МВД столицы, заместителем начальника Главного управления МВД в Киеве, начальником управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины, начальником Управления МВД Украины в Волынской области. В июня 2014 года возглавил столичный Главк МВД. Однако в июне 2015 года был подвергнут люстрации. Поводом стал разгон участников Евромайдана в Луцке. Но уже через месяц Терещук вернулся на должность.

Президент Порошенко лично подписал приказ об отмене люстрации Терещука, руководствуясь необходимостью "обеспечения обороноспособности государства". Однако уже в декабре того же года Терещук был уволен с должности. Неофициально причиной увольнения назвали причастность Терещука к ораганизации митинга полицейских под стенами МВД против реформы правоохранительной системы, а именно против прохождения аттестации.

Губернатор

На возвращении Терещука на должность руководителя столичной полиции в свое время, вероятно, настоял именно Глава государства. Иначе зачем же был нужен персональный приказ об отмене люстрации? В пользу этого в 2015 году высказался и журналист Юрий Бутусов, входивший в состав Высшей аттестационной комиссии МВД. Он рассказал, что при назначении Терещука со стороны доме Деканоидзе прозвучал тезис о необходимости его назначения из-за политических договоренностей, ведь в противном случае возникнет риск проведению реформирования правоохранительной системы ...

Во время работы в должности первого заместителя председателя Одесской ОГА Терещук подвергался критике. Общественные активисты даже протестовали против его пребывания на должности. Однако, Терещук крепко держался в кресле до нового назначения. Неофициально говорят, что в Одесскую область Терещук был направлен для недопущения массовых акций протеста. Возможно ли, что с этой же целью Терещук займет должность и председателя Киевской ОГА? Вероятно. Но более утвердительно можно говорить, что назначение Терещука показывает потребность Порошенко в своем человека в Киевской области.

Общественные активисты и отдельные политикам, кстати, встретили такое назначение довольно прохладно, а некоторые даже негативно, назвав его "подарком" к пятой годовщине Евромайдана.

Немного о состоянии

Терещук попадал под прицел общественности и журналистов из-за невероятного состояния, которое приписывали ему и его семье. В частности, в отдельных публикациях, шла речь о том, что дом Терещука в Жулянах возведен на землях, которые фигурировали в делах о незаконном отчуждении земель еще во времена мэра Черновецкого.

В декларации Терещука, которую он подал в этом году, значатся две квартиры площадью 48,82 и 51,7 кв.м, записанные на его жену, а также квартира площадью более 105 квадратов, которая находится в совместной собственности супругов. Также жене экс-милиционера принадлежат жилой дом и земельный участок в Черкасской области. Жена также является владелицей двух авто (Audi Q7 и Volkswagen Tiguan) и барокамеры, а вот во владении самого Александра Терещука есть трактор.