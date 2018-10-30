Генерал-губернатор: чем известен новый руководитель Киевской облгосадминистрации

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Является ли назначения Терещука подготовкой к выборам?

КИЕВ. 30 октября. УНН. Сегодня Президент Петр Порошенко назначил Александра Терещука председателем Киевской областной государственной администрации. Ранее эту должность занимал Александр Горган. УНН попытался разобраться, чем обусловлена ​​такая ротация и чем известен новый губернатор Киевской области.

Горган занимал должность два года и ушел, из-за якобы желания строить политическую карьеру: баллотироваться в Верховную Раду Украины. Напомним, что Горган был назначен на должность по результатам конкурсного отбора руководителей местных администраций (такой отбор был отменен в 2017 году - ред.). Перед назначением Горгана ходили слухи, что именно Терещук может возглавить Киевскую область. Однако в апреле 2016 года Терещук стал первым заместителем председателя Одесской ОГА, где и работал до сегодняшнего назначения.

Генерал

Терещук - генерал-майор милиции. Родом из Винницы. Окончил Украинскую академию внутренних дел. Начинал карьеру в линейной милиции. С сентября 1995 года работал в Главном управлении МВД Украины в городе Киеве на разных должностях.

В мае 2003 г. назначен заместителем Председателя Государственной налоговой администрации в городе Киеве. Позже работал проректором Киевского юридического института МВД Украины.

С 2005 г. по 2012 гг. работал начальником сначала Печерского, а позже Голосеевского районного управления ГУ МВД столицы, заместителем начальника Главного управления МВД в Киеве, начальником управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины, начальником Управления МВД Украины в Волынской области. В июня 2014 года возглавил столичный Главк МВД. Однако в июне 2015 года был подвергнут люстрации. Поводом стал разгон участников Евромайдана в Луцке. Но уже через месяц Терещук вернулся на должность.

Президент Порошенко лично подписал приказ об отмене люстрации Терещука, руководствуясь необходимостью "обеспечения обороноспособности государства". Однако уже в декабре того же года Терещук был уволен с должности. Неофициально причиной увольнения назвали причастность Терещука к ораганизации митинга полицейских под стенами МВД против реформы правоохранительной системы, а именно против прохождения аттестации.

Губернатор

На возвращении Терещука на должность руководителя столичной полиции в свое время, вероятно, настоял именно Глава государства. Иначе зачем же был нужен персональный приказ об отмене люстрации? В пользу этого в 2015 году высказался и журналист Юрий Бутусов, входивший в состав Высшей аттестационной комиссии МВД. Он рассказал, что при назначении Терещука со стороны доме Деканоидзе прозвучал тезис о необходимости его назначения из-за политических договоренностей, ведь в противном случае возникнет риск проведению реформирования правоохранительной системы ...

Во время работы в должности первого заместителя председателя Одесской ОГА Терещук подвергался критике. Общественные активисты даже протестовали против его пребывания на должности. Однако, Терещук крепко держался в кресле до нового назначения. Неофициально говорят, что в Одесскую область Терещук был направлен для недопущения массовых акций протеста. Возможно ли, что с этой же целью Терещук займет должность и председателя Киевской ОГА? Вероятно. Но более утвердительно можно говорить, что назначение Терещука показывает потребность Порошенко в своем человека в Киевской области.

Общественные активисты и отдельные политикам, кстати, встретили такое назначение довольно прохладно, а некоторые даже негативно, назвав его "подарком" к пятой годовщине Евромайдана.

Немного о состоянии

Терещук попадал под прицел общественности и журналистов из-за невероятного состояния, которое приписывали ему и его семье. В частности, в отдельных публикациях, шла речь о том, что дом Терещука в Жулянах возведен на землях, которые фигурировали в делах о незаконном отчуждении земель еще во времена мэра Черновецкого.

В декларации Терещука, которую он подал в этом году, значатся две квартиры площадью 48,82 и 51,7 кв.м, записанные на его жену, а также квартира площадью более 105 квадратов, которая находится в совместной собственности супругов. Также жене экс-милиционера принадлежат жилой дом и земельный участок в Черкасской области. Жена также является владелицей двух авто (Audi Q7 и Volkswagen Tiguan) и барокамеры, а вот во владении самого Александра Терещука есть трактор.

Украинские Национальные Новости

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