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Газпром: продовженні російсько-українські переговори щодо газу на експертному рівні

Газпром: продовженні російсько-українські переговори щодо газу на експертному рівні

Київ • УНН

 • 14553 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Російська корпорація “Газпром” заявила про продовження російсько-українських переговорів щодо газу на експертному рівні, пише УНН з посиланням на повідомлення пресслужби російської компанії.

“Сьогодні у Відні на експертному рівні були продовжені двосторонні переговори ПАТ „Газпром“ і ТОВ „Оператор газотранспортної системи України“ про умови транзиту російського газу в Європу з 2020 року”, — вказано у повідомленні прес-служби.

Сторони обговорили підсумки взаємодії за минулий тиждень і домовилися про подальшу спільну роботу.

Варто також зазначити, що “Газпром” очікує від української сторони конструктивної позиції щодо комплексу питань взаємодії в газовій сфері, включаючи економічно обґрунтовані умови транзиту російського газу через територію України з 2020 року. Про це повідомив глава російської компанії Олексій Міллер в ході зустрічі з уповноваженим федерального уряду ФРН щодо транзиту газу через Україну графом Георгом фон Вальдерзее.

При тому, сьогодні, президент Росії Володимир Путін запевнив, що введення в експлуатацію газопроводу “Північний потік-2” не означає, що Росія відмовиться від транзиту газу через Україну.

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