“Газпром” перестав постачати навіть зарезервовані обсяги газу в Європу — Зеркаль

Цитата

“Зараз Газпром не постачає навіть зарезервованих обсягів газу в Європу. Якщо зарезервовані і проплачені 109 мільйонів на день, то вони зараз постачають тільки 57 українським маршрутом”, — заявила Зеркаль.

Деталі

Зокрема, вона заявила, що санкції, які не були застосовані до Північного потоку-2, поставили фактично в ситуацію “хулігана”.

“Те, що не були застосовані санкції до Північного потоку-2, фактично поставили Росію в ситуацію „хулігана“, який поводить себе як йому заманеться. І ніхто не може йому відповісти в Європі. Те, що відбувається останні два дні взагалі показує те, що Путіну і Газпрому, звичайно, байдуже, яка ситуація з газом складається на європейському ринку”, — відзначила Зеркаль.

Нагадаємо

Раніше президент РФ заявив, що поставки газу по “Північному потоку-2” можуть початися наступного дня після отримання дозволу регулятора ФРН.

“Перша труба „Північного потоку-2“ заповнена газом. Якщо завтра німецький регулятор дасть дозвіл на поставку, післязавтра почнеться поставка, 17,5 млрд куб. м.”, — сказав Путін.

Як зазначив глава МЗС України Дмитро Кулеба, заяви російського президента є нічим іншим як шантажем.