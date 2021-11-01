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"Газпром" перестал поставлять даже зарезервированные объемы газа в Европу - Зеркаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН.“Газпром” сейчас не поставляет даже зарезервированных объемов газа в Европу. Об этом в эфире “Свобода Слова” на Ictv заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль, передает УНН.

"Газпром" перестал поставлять даже зарезервированные объемы газа в Европу - Зеркаль

Цитата

“Сейчас Газпром не поставляет даже зарезервированных объемов газа в Европу. Если зарезервированы и проплачено 109 миллионов в день, то они сейчас поставляют только 57 украинским маршрутом”, — заявила Зеркаль.

Детали

В частности, она заявила, что санкции, которые не были применены к Северному потоку-2, поставили фактически в ситуацию “хулигана”.

“То, что не были применены санкции к „Северному потоку-2“, фактически поставили Россию в ситуацию „хулигана“, который ведет себя как ему заблагорассудится. И никто не может ему ответить в Европе. То, что происходит последние два дня вообще показывает то, что Путину и Газпрому, конечно, безразлично, какова ситуация с газом состоит на европейском рынке”, — отметила Зеркаль.

Напомним

Ранее президент РФ заявил, что поставки газа по “Северному потоку-2” могут начаться на следующий день после получения разрешения регулятора ФРГ.

“Первая труба Северного потока-2” заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка, 17,5 млрд куб. м.", — Сказал Путин.

Как отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, заявления российского президента являются ничем иным как шантажом.

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