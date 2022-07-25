"Газпром" без попередження підвищив тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород"

Деталі

Оператор ГТС України повідомив "Газпром", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі, а також нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

"Такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС, повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу", — зазначив генеральний директор ОГТСУ Sergiy Makogon.

Доповнення

У 2009 році за аналогічних обставин непогоджених дій між операторами відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.

8 квітня 2009 року російська компанія "Газекспорт" без попереднього повідомлення туркменській стороні різко скоротила обсяги відбирання туркменського природного газу. Саме через це сталася аварія.

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