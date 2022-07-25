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"Газпром" без предупреждения повысил давление на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород"

"Газпром" без предупреждения повысил давление на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород"

Киев • УНН

 • 180880 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В ГТС Украины зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграницы рф - Украина. Изменение давления произошло без предупреждения со стороны ОАО "Газпром". Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГТС Украины.

Детали

Оператор ГТС Украины проинформировал "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе, а также напомнил о необходимости согласования действий согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением.

"Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство. Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен предоставлять информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами. Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того, как "Газпром" вновь уменьшил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки", —  отметил генеральный директор ОГТСУ Sergiy Makogon.

Дополнение

В 2009 году при аналогичных обстоятельствах несогласованных действий между операторами произошла авария на газопроводе Туркменистана. 

8 апреля 2009 года российская компания "Газэкспорт" без предварительного уведомления туркменской стороне резко сократила объемы отбора туркменского природного газа. Именно поэтому произошла авария.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Газпром" вновь объявил о сокращении поставок газа через "Северный поток —1"

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