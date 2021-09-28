Газовий контракт Угорщини та Росії: міністр енергетики України проводить зустріч з єврокомісаром
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон сьогодні проводить зустріч з главою Міністерства енергетики України на фоні підписання газового контракту Угорщини з Газпромом. Інформацію про це УНН підтвердили у ЄК.
Цитата
“Ми можемо підтвердити, що сьогодні уповноважений з питань енергетики Кадрі Сімсон зустрічається з міністром енергетики України Германом Галущенко”, — повідомили в пресслужба Єврокомісії.
Деталі
На брифінгу у вівторок представник ЄК Тім МакФі заявив, що зустріч, за його даними, “вже відбувається”.
Контекст
Угорщина підписала довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром” на постачання газу в обхід України.
В Україні заявили, що таким рішенням здивовані і розчаровані. МЗС України повідомило, що ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва на більш пізній термін. Українська сторона також звернеться до Єврокомісії з надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди з європейським законодавством у сфері енергетики.
Угорщина жорстко відреагувала на критику офіційного Києва через довгостроковий контракт з російською компанією “Газпром”. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна втручається у внутрішні справи держави.
Сторони обмінялися викликами послів один одного в зовнішньополітичні відомства.